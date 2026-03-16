Российский ребенок может никогда не увидеть свет после игр с ножом

Российский ребенок может никогда не увидеть свет после игр с ножом Минздрав Приморья: врачи борются за зрение травмировавшего глаз ножом ребенка

Приморские врачи пытаются сохранить зрение ребенку, который, оставшись дома без присмотра, случайно ранил себе глаз ножом, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения региона. В медучреждение пострадавшего доставила бригада скорой помощи из города Арсеньева. У ребенка диагностировали проникающее ножевое роговично-склеральное ранение правого глаза, при котором произошло выпадение внутренних оболочек.

Офтальмологи Краевой клинической больницы №2 Приморья спасают зрение ребенка с тяжелым ножевым ранением глаза. Малыш возрастом 2,5 года получил травму дома, ненадолго оставшись без присмотра взрослых, — сказали в краевом Минздраве.

Офтальмолог-хирург детского глазного отделения Людмила Храменкова пояснила, что полученное повреждение относится к категории тяжелых травм. Она уточнила, что прогноз относительно сохранения зрения и самого глазного яблока остается неопределенным. Врач также сообщила, что сейчас ребенку проводят противовоспалительное лечение. По ее словам, терапия будет продолжительной, а точные сроки выписки пока не определены.

