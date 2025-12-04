Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 18:30

Ребенок едва не лишился зрения на квесте в стиле «Гарри Поттера»

Под Владимиром школьнику попали лазером в глаз на квесте в стиле «Гарри Поттера»

Десятилетний мальчик получил тяжелую травму глаза на детском празднике во Владимирской области, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел во время проведения квеста в стиле «Гарри Поттера», где для игры использовались лазерные указки.

По информации канала, во время конкурса, где детям нужно было лазером лопнуть воздушный шар, один из участников направил луч прямо в глаз Мише (имя ребенка изменено). Школьника срочно госпитализировали и провели экстренную операцию в областной детской больнице.

Праздник с опасным реквизитом организовало местное агентство, а его стоимость составила 6,5 тыс. рублей. Директор агентства уже дала объяснения полиции, отказавшись от прямого комментария журналистам.

Ранее в Санкт-Петербурге взыскали полмиллиона рублей со спортивно-развлекательного центра в пользу девочки, сломавшей позвоночник. Выплату получила семья пострадавшей. Ребенок травмировался во время игры на батуте. Как установил суд, по вине работников центра девочка упала с высоты на бетонный пол.

