Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей В Петербурге травмированной в игровом центре девочке выплатили 500 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге взыскали полмиллиона рублей со спортивно-развлекательного центра в пользу девочки, сломавшей позвоночник, пишет Мойка78 со ссылкой на ФССП. Выплату получила семья пострадавшей.

Ребенок травмировался во время игры на батуте. Как установил суд, по вине работников центра девочка упала с высоты на бетонный пол. В результате этого она получила компрессионный перелом грудного и поясничного отделов.

Суд встал на сторону пострадавшей, обязав развлекательный центр выплатить ей компенсацию. Но организация не спешила с выплатами. Когда исполнительные листы попали к приставам, те оперативно нашли и арестовали ее счета. Вскоре после этого руководство центра полностью погасило долг.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга потребовала выплаты 500 тыс. рублей для 85-летней жительницы блокадного Ленинграда, получившей травму из-за падения на наледи. Эта сумма предназначена для возмещения морального вреда пожилой женщине.