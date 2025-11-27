Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду В Петербурге пенсионерке выплатят 500 тыс. рублей после травмирования на льду

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала выплаты 500 тыс. рублей для 85-летней жительницы блокадного Ленинграда, получившей травму из-за падения на наледи, сообщила пресс-служба ведомства. Эта сумма предназначена для возмещения морального вреда пожилой женщине. Инцидент произошел в декабре 2024 года.

Пенсионерка, идя по улице Шевченко, поскользнулась на льду, который образовался под сточной трубой дома № 6/8. Падение привело к травме – перелому левой плечевой кости со смещением. После случившегося женщина обратилась за помощью в прокуратуру.

Проверка выявила, что причиной падения стало ненадлежащее содержание прилегающей территории. Ответственность за уборку наледи лежит на СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства», которое, как установила проверка, не справилось со своими обязанностями. В связи с этим прокурор подал иск в суд с требованием взыскать в пользу пострадавшей пенсионерки 500 тыс. рублей.

Ранее житель Нижнего Новгорода сбил на электросамокате пенсионерку. Молодого человека обязали перевести 1,3 млн рублей вдовцу погибшей в качестве компенсации морального вреда.