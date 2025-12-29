Мошенники начали выдавать себя за опасных преступников Мошенники стали выдавать себя одновременно за полицейских и преступников

Мошенники взяли на вооружение новую схему и начали прикидываться опасными преступниками и полицией одновременно, рассказали в прокуратуре Москвы. Одной из жертв обманщиков стала 78-летняя жительница столицы, из-за аферистов она лишилась 20 млн рублей.

Злоумышленники используют сложный сценарий из трех этапов, чтобы вовлечь человека в инсценировку задержания опасного преступника. Сначала пострадавшей позвонил «лжеправоохранитель», сообщил о преступлении и оставил «прямой номер участкового» для оперативной связи, втираясь в доверие пожилой женщины.

На втором этапе в игру вступает подставной «преступник», который начинает открыто вымогать у жертвы крупные суммы денег, в данном случае — 500 тыс. рублей. Испуганная женщина перезвонила по оставленному ранее номеру «полицейского», который подтвердил реальность угрозы. В ходе переговоров аферисты убедили пенсионерку принять участие в «секретной операции» по задержанию вымогателя, для чего потребовалось передать им средства. Получив 20 млн рублей, правоохранители исчезли, оставив москвичку ни с чем.

Прокуратура подчеркивает, что сотрудники правоохранительных органов никогда не привлекают граждан к оперативным мероприятиям, связанным с передачей личных денежных средств, и призывает игнорировать подобные звонки.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о росте активности мошенников, создающих фейковые сайты-клоны турагентств для обмана россиян перед Новым годом. Злоумышленники выманивают полную предоплату за аренду коттеджей и праздничные туры, используя искусственный ажиотаж и заниженные цены.