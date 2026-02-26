Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки В Иркутской области пенсионерка постирала кота вместе со шторами

В Иркутской области пенсионерка постирала кота вместе со шторами, сообщил «КП-Иркутск». Животное доставили в ветеринарную клинику, где за его жизнь боролись несколько часов.

Как пишет издание, женщина захотела постирать тюль и запустила машинку, но не заметила заснувшего в барабане кота. После стирки питомец был в тяжелом состоянии: у него не определялось давление и была потеря координации. Благодаря деликатному режиму стирки он не получил ожогов или переломов. После лечения кота забрали домой.

Ранее московские ветеринары помогли коту, отравившемуся антифризом. Кот по кличке Лисенок поступил к врачам с повреждением почек. Выяснилось, что питомец живет с хозяевами в частном доме и часто заходит в гараж.

До этого жительница Москвы случайно запустила стирку вместе с котом, который незаметно забрался в барабан машинки. Инцидент произошел в квартире на улице Гиляровского. На помощь животному прибыли спасатели. Несмотря на пережитый стресс и нехватку воздуха, питомец быстро пришел в себя.