Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:55

Хозяйка случайно постирала своего кота

Жительница Москвы случайно запустила стирку с котом в машинке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Москвы случайно запустила стирку вместе с котом, который незаметно забрался в барабан машинки, сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «СпасРезерв», опубликовав соответствующие кадры. На помощь животному прибыли спасатели.

Инцидент произошел в квартире на улице Гиляровского. Женщина не заметила питомца по кличке Джой, забравшегося в барабан, и запустила машинку. Когда хозяйка услышала жалобное мяуканье, она тут же остановила стирку. Несмотря на это, вызволить животное не удалось — машинка уже набрала воду и заблокировала дверцу.

Хозяйка вызвала специалистов «СпасРезерва». Прибывшие на место происшествия специалисты вскрыли замок и достали кота. Несмотря на пережитый стресс и нехватку воздуха, питомец быстро пришел в себя.

Красавчика подсушили полотенцами. Джой немножечко потрясся, но быстро пришел в норму и даже покушал, — сообщили спасатели.

Ранее в Италии домашний кот выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества. Чудо произошло с питомцем жительницы коммуны Индуно-Олона. Женщина случайно запустила стиральную машину, не заметив, что ее кот Анаклето забрался в барабан для белья.
коты
животные
стиральные машины
Москва
спасатели
питомцы
