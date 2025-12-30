Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества В Италии домашний кот выжил после машинной стирки в канун Рождества

В Италии домашний кот выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества, сообщает газета Today. Рождественское чудо произошло с питомцем жительницы коммуны Индуно-Олона. Женщина случайно запустила стиральную машину, не заметив, что ее кот Анаклето забрался в барабан для белья.

Женщина вспомнила о коте лишь вечером, увидев вспышку внутри работающей техники. Открыв дверцу, она обнаружила хвост любимца. Хозяйка немедленно вызвала знакомого ветеринара, который, несмотря на недомогание, срочно приехал на помощь.

Ветврач согрел животное бутылками с теплой водой, сделал уколы антибиотиков и кортизона, а затем поставил капельницу. Ночью у Анаклето поднялась температура, но уже 26 декабря он стал чувствовать себя лучше и смог поесть. Специалист отметил, что такие случаи часто заканчиваются трагически, особенно при стирке на высоких температурах, но на этот раз все обошлось.

