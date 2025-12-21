Россиянин объявил себя банкротом после лечения кота на 300 тыс. рублей

Москвич признал себя банкротом после того, как потратил 300 тыс. рублей на лечение своего кота, пишет Telegram-канал Mash. 29-летний мужчина с детства жил со своим питомцем по кличке Федя. Осенью 2023 года выяснилось, что 19-летний кот болен мочекаменной болезнью.

Для спасения животного ветеринары провели несколько операций и назначили дорогостоящую терапию. Чтобы оплатить лечение, хозяин взял кредит на 300 тыс. рублей. Однако, несмотря на все усилия, кот не выжил. Мужчина не смог вовремя вернуть долг. С учетом начисленных штрафов и пеней сумма его задолженности выросла до 1,2 млн рублей. В этой ситуации он решил подать заявление о признании себя банкротом.

Ранее в Японии прошли похороны знаменитой кошки по имени Нитама, которая исполняла обязанности смотрителя на железнодорожной станции в городе Кинокава. В течение 10 лет кошка была символом этого транспортного узла и привлекала множество туристов. Церемония прощания состоялась непосредственно на станции, где жила Нитама. Более 500 человек пришли, чтобы попрощаться с питомцем. Участники могли помолиться у ее портрета, а также оставить корм и цветы у специального мемориала.

До этого в Ангарске суд рассмотрел дело о разделе имущества между бывшими возлюбленными. Они не смогли договориться, кому должен принадлежать кот породы мейн-кун, подаренный 13 лет назад. Суд постановил вернуть животное его первоначальной владелице. Иск подала женщина, которая заявила, что после расставания кот остался у бывшего партнера, но теперь она хочет вернуть его себе. Мужчина в свою очередь настаивал, что за долгие годы кот привык к его дому, и утверждал, что полностью обеспечивает питомца и заботится о нем.