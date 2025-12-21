Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 15:46

Россиянин объявил себя банкротом после лечения кота на 300 тыс. рублей

Москвич решил объявить себя банкротом после дорогого лечения 19-летнего кота

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москвич признал себя банкротом после того, как потратил 300 тыс. рублей на лечение своего кота, пишет Telegram-канал Mash. 29-летний мужчина с детства жил со своим питомцем по кличке Федя. Осенью 2023 года выяснилось, что 19-летний кот болен мочекаменной болезнью.

Для спасения животного ветеринары провели несколько операций и назначили дорогостоящую терапию. Чтобы оплатить лечение, хозяин взял кредит на 300 тыс. рублей. Однако, несмотря на все усилия, кот не выжил. Мужчина не смог вовремя вернуть долг. С учетом начисленных штрафов и пеней сумма его задолженности выросла до 1,2 млн рублей. В этой ситуации он решил подать заявление о признании себя банкротом.

Ранее в Японии прошли похороны знаменитой кошки по имени Нитама, которая исполняла обязанности смотрителя на железнодорожной станции в городе Кинокава. В течение 10 лет кошка была символом этого транспортного узла и привлекала множество туристов. Церемония прощания состоялась непосредственно на станции, где жила Нитама. Более 500 человек пришли, чтобы попрощаться с питомцем. Участники могли помолиться у ее портрета, а также оставить корм и цветы у специального мемориала.

До этого в Ангарске суд рассмотрел дело о разделе имущества между бывшими возлюбленными. Они не смогли договориться, кому должен принадлежать кот породы мейн-кун, подаренный 13 лет назад. Суд постановил вернуть животное его первоначальной владелице. Иск подала женщина, которая заявила, что после расставания кот остался у бывшего партнера, но теперь она хочет вернуть его себе. Мужчина в свою очередь настаивал, что за долгие годы кот привык к его дому, и утверждал, что полностью обеспечивает питомца и заботится о нем.

Москва
коты
лечение
банкротство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секс-работница спрятала в морозилку расчлененного новорожденного сына
Выпекаю венские круассаны: с заварным кремом и ягодами
В Германии увидели «страшную жажду» Киева к национализму
«Стреляют на звук»: волонтер рассказал о проблемах ПВО в Одесской области
Военэксперт раскрыл, почему Россия усилила удары по военным объектам Одессы
Уход возлюбленного, алкоголь, болезнь: как живет певица Татьяна Овсиенко
«Мы искренне заинтересованы»: Путин обозначил путь развития России
На Западе раскрыли предательство Макрона в адрес Мерца
Путин дал сигнал миру о роли ЕАЭС
В Париже задумались о проведении встречи Путина и Макрона
Беременные в рядах ВСУ, крах в Димитрове: новости СВО к вечеру 21 декабря
Самолет вернулся в Амстердам из-за трещины на лобовом стекле
Полиция начала проверку фитнес-тренера, пнувшего девушку в магазине
Названы самые нежеланные подарки на Новый год
«С удовольствием»: Путин дал оценку выступлению Лукашенко на ВНС
Суд наказал химчистку за порчу дорогого платья топ-менеджера РФС
«Вопросов нет»: Путин рассказал Лукашенко о встрече с Мишустиным
Уничтожение замаскированного танка ВСУ в зоне СВО попало на видео
В ДНР заявили, что ВС России перехватили инициативу на сложнейшем участке
Лукашенко на встрече с Путиным оценил военное сотрудничество с Россией
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.