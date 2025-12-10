Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 14:17

Россиянка отсудила у бывшего мужа кота

Жительница Ангарска через суд добилась возврата кота от бывшего партнера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Ангарске суд рассмотрел спор между бывшими возлюбленными, которые не смогли решить, кому должен принадлежать подаренный 13 лет назад кот породы мейн-кун, сообщает Telegram-канал Babr Mash. В итоге суд постановил вернуть животное первоначальной владелице.

Иск поступил от женщины, заявившей, что после расставания ее кот остался у бывшего партнера, однако теперь она хочет вернуть питомца. Мужчина настаивал, что за долгие годы мейн-кун привык к его дому, а сам он полностью обеспечивает животное и заботится о нем.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что право собственности остается за женщиной, и постановил передать ей питомца. Решение пока не вступило в законную силу, поэтому кот остается у мужчины до завершения всех процедур.

Ранее в Филадельфии суд разрешил спор между бывшими подругами за кота по кличке Гэри. Женщинам пришлось потратить на судебные тяжбы $25 тысяч (2 млн рублей). Кот был куплен Джессикой Янг в 2018 году, но в 2022 году жил с Николь Денардо, которая отказалась вернуть его после разъезда подруг. Суд признал право собственности на кота за Янг. По делу обсуждались неправомерные изменения в микрочипе и документах животного, которые Денардо объяснила необходимостью сохранить животное.

