Две американки вложили десятки тысяч долларов в судебные тяжбы из-за кота В Филадельфии суд решил спор между бывшими подругами из-за кота Гэри

В Филадельфии суд разрешил спор между бывшими подругами за кота по кличке Гэри, сообщает The Philadelphia Inquirer. Женщинам пришлось потратить на судебные тяжбы $25 тысяч (2 млн рублей). Кот был куплен Джессикой Янг в 2018 году, но в 2022 году жил с Николь Денардо, которая отказалась вернуть его после разъезда подруг.

Я просто надеюсь, что с ним все хорошо, у него есть все необходимое, и он живет хорошей жизнью. Если он счастлив, то и я счастлива, — призналась Денардо.

Женщины познакомились через группу по поиску соседей. Конфликт возник после того, как Янг попросила присматривать за Гэри во время ремонта дома. Однако Денардо захотела оставить питомца себе.

Тем не менее суд признал право собственности на кота за Янг. По делу обсуждались неправомерные изменения в микрочипе и документах животного, которые Денардо объяснила необходимостью сохранить животное.

