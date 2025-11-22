Международный муниципальный форум стран БРИКС
Две американки вложили десятки тысяч долларов в судебные тяжбы из-за кота

В Филадельфии суд решил спор между бывшими подругами из-за кота Гэри

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Филадельфии суд разрешил спор между бывшими подругами за кота по кличке Гэри, сообщает The Philadelphia Inquirer. Женщинам пришлось потратить на судебные тяжбы $25 тысяч (2 млн рублей). Кот был куплен Джессикой Янг в 2018 году, но в 2022 году жил с Николь Денардо, которая отказалась вернуть его после разъезда подруг.

Я просто надеюсь, что с ним все хорошо, у него есть все необходимое, и он живет хорошей жизнью. Если он счастлив, то и я счастлива, — призналась Денардо.

Женщины познакомились через группу по поиску соседей. Конфликт возник после того, как Янг попросила присматривать за Гэри во время ремонта дома. Однако Денардо захотела оставить питомца себе.

Тем не менее суд признал право собственности на кота за Янг. По делу обсуждались неправомерные изменения в микрочипе и документах животного, которые Денардо объяснила необходимостью сохранить животное.

Ранее международная группа ученых выявила возможную связь между содержанием кошек и ростом риска шизофрении. Анализ 17 исследований показал, что у владельцев кошек вероятность развития психического расстройства в два раза выше из-за паразита Toxoplasma gondii, который передается через контакт с кошачьим лотком. Чтобы снизить риски, эксперты советуют строго соблюдать гигиену и не кормить питомцев сырым мясом.

