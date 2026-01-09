Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 08:57

В Германии хотят привлечь в бундесвер 20 тыс. добровольцев

Spiegel: Писториус намерен привлечь в бундесвер 20 тыс. добровольцев

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Juliane Sonntag/imago-images.de/Global Look Press
Министр обороны Германии Борис Писториус планирует привлечь на службу в бундесвер 20 тыс. добровольцев в 2026 году, сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на письмо главы ведомства депутатам бундестага. Речь идет о новом законе о модернизации военной службы, вступившем в силу в ФРГ с 1 января.

В письме к фракциям министр от СДПГ [Писториус] пишет, что уже в первый год он хочет привлечь 20 тыс. добровольцев для военной службы по новому закону и выражает уверенность в том, что ему это удастся, — говорится в публикации.

При этом сами авторы материала считают, что озвученная Писториусом цифра в 20 тыс. добровольцев является «весьма амбициозной». Они напомнили, что в 2025 году бундесверу удалось привлечь на службу лишь порядка 12 тыс. человек, тогда как в планах было найти 15 тыс. человек.

Ранее Писториус подписал приказ об увеличении числа призывников, которые в 2026 году встанут на первоначальный воинский учет в Германии, до 700 тыс. человек. Отмечается, что это будут и мужчины, и женщины, родившиеся в 2008 году.

Германия
ФРГ
добровольцы
бундесвер
Борис Писториус
