В Германии до 700 тыс. призывников могут поставить на воинский учет Писториус: в ФРГ до 700 тыс. призывников могут поставить на воинский учет

Число призывников, которые в 2026 году встанут на первоначальный воинский учет в Германии по новому закону о военной службе, может составить до 700 тыс. человек, говорится в приказе министра обороны ФРГ Бориса Писториуса на сайте бундесвера. Отмечается, что это будут и мужчины, и женщины, родившиеся в 2008 году.

700 тыс. женщин и мужчин, родившихся в 2008 году, в эти дни получат анкету. Таким образом мы определим их пригодность и готовность к новой военной службе в вооруженных силах. Уже в ближайшие месяцы первые добровольцы приступят к службе, — говорится в приказе.

Закон Писториуса предполагает введение обязательного медицинского обследования для молодежи Германии и восстановление системы воинского учета. Юноши получат специальные анкеты, в которых им предстоит подробно описать свою физическую подготовку и выразить готовность вступить в вооруженные силы ФРГ.

Участие мужчин является обязательным, тогда как женщины смогут пройти анкетирование добровольно, учитывая, что немецкая конституция не требует всеобщей воинской обязанности для представительниц женского пола. Несмотря на новые меры, комплектование личного состава армии Германии останется делом сугубо добровольным.

До этого правящая коалиция Германии договорилась о возрождении системы призыва в армию с использованием жеребьевки. Согласно достигнутым договоренностям, все совершеннолетние мужчины будут обязаны проходить военно-врачебную комиссию.