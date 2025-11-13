В Германии раскрыли необычную деталь грядущей призывной системы Bild: Германия возрождает призыв в армию через обязательную жеребьевку

Правящая коалиция Германии договорилась о возрождении системы призыва в армию с использованием жеребьевки, сообщило издание Bild. Согласно достигнутым договоренностям, все совершеннолетние мужчины будут обязаны проходить военно-врачебную комиссию.

Коалиция в лице СДПГ и блока ХДС/ХСС после продолжительных обсуждений утвердила новый закон о воинской обязанности. Ранее предлагаемая схема двойного отбора, предполагавшая проведение жеребьевки сначала для медкомиссии, а затем для непосредственной службы, была окончательно отвергнута.

Парламент Германии получит право вводить обязательный призыв с применением жеребьевки в случае недостаточного количества добровольцев. Одновременно с этим были согласованы конкретные целевые показатели по увеличению численности вооруженных сил страны.

Отмечается, что министр обороны ФРГ Борис Писториус обязался представить детализированный план наращивания численности бундесвера. При этом его предложение о создании корпуса сверхкраткосрочных солдат для охраны военных объектов продолжает вызывать критику со стороны ХДС/ХСС.

По расчетам главы оборонного ведомства, уже с 2026 года армия будет ежегодно нуждаться в дополнительных трех — пяти тысячах призывников. Эти показатели станут основой для планирования масштабов будущих призывных кампаний с использованием жеребьевки.

Ранее Писториус заявлял, что немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание больше никогда не вести войны, исходящие с территории Германии. Такие слова он произнес по случаю 70-летия бундесвера.