Писториус напомнил, что армия ФРГ создавалась под обещание не вести войны

Немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание больше никогда не вести войны, исходящие с территории Германии, напомнил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Такие слова были произнесены по случаю 70-летия бундесвера, передает телеканал ZDF.
Ноябрь 1955 года: первые солдаты приносят присягу в Бонне. Это момент рождения нашей армии, которая была создана с обещанием: больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли, всегда в духе демократии, всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда с ответственностью за нашу безопасность и безопасность наших союзников, — отметил он.
Ранее сообщалось, что французские политики выразили обеспокоенность по поводу увеличения оборонных расходов Германии. В Париже опасаются, что это может привести к утрате ведущей роли Франции в европейском военно-промышленном комплексе.
Тем временем немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что французы опасаются усиления военного потенциала Германии из-за воспоминаний о Первой и Второй мировых войнах. Он предположил, что по окончании СВО ряд европейских стран выразит озабоченность перевооружением ФРГ.