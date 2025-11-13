Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 02:11

Писториус напомнил, что армия ФРГ создавалась под обещание не вести войны

Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Max Maiwald/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание больше никогда не вести войны, исходящие с территории Германии, напомнил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Такие слова были произнесены по случаю 70-летия бундесвера, передает телеканал ZDF.

Ноябрь 1955 года: первые солдаты приносят присягу в Бонне. Это момент рождения нашей армии, которая была создана с обещанием: больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли, всегда в духе демократии, всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда с ответственностью за нашу безопасность и безопасность наших союзников, — отметил он.

Ранее сообщалось, что французские политики выразили обеспокоенность по поводу увеличения оборонных расходов Германии. В Париже опасаются, что это может привести к утрате ведущей роли Франции в европейском военно-промышленном комплексе.

Тем временем немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что французы опасаются усиления военного потенциала Германии из-за воспоминаний о Первой и Второй мировых войнах. Он предположил, что по окончании СВО ряд европейских стран выразит озабоченность перевооружением ФРГ.

Борис Писториус
ФРГ
военные
армии
