Писториус напомнил, что армия ФРГ создавалась под обещание не вести войны Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны

Немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание больше никогда не вести войны, исходящие с территории Германии, напомнил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Такие слова были произнесены по случаю 70-летия бундесвера, передает телеканал ZDF.

Ноябрь 1955 года: первые солдаты приносят присягу в Бонне. Это момент рождения нашей армии, которая была создана с обещанием: больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли, всегда в духе демократии, всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда с ответственностью за нашу безопасность и безопасность наших союзников, — отметил он.

Ранее сообщалось, что французские политики выразили обеспокоенность по поводу увеличения оборонных расходов Германии. В Париже опасаются, что это может привести к утрате ведущей роли Франции в европейском военно-промышленном комплексе.

Тем временем немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что французы опасаются усиления военного потенциала Германии из-за воспоминаний о Первой и Второй мировых войнах. Он предположил, что по окончании СВО ряд европейских стран выразит озабоченность перевооружением ФРГ.