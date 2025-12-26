БПЛА совершили налет на Ростовскую область посреди ночи

Вооруженные силы Украины ударили по Ростовской области беспилотными летательными аппаратами в ночь на пятницу, 26 декабря, написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку. Под удар попали Чертковский, Шолоховский, Миллеровский и Тарасовский районы.

Ночью силы и средства ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах, — говорится в сообщении.

По предварительной оценке, при атаке никто из мирных жителей не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.

За день до этого, 25 декабря, силы противовоздушной обороны сбили беспилотники еще в шести районах Ростовской области. По словам Слюсаря, БПЛА были уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. По предварительной информации, пострадавших нет.