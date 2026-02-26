Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 21:24

Признанный нежелательным в России комик выразил надежду на возвращение

Комик Мирзализаде заявил, что адвокат верит в его возвращение в Россию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным до 2035 года, получил от адвоката сообщение, что его ждут в России, об этом он рассказал в шоу «Низкие умы» на YouTube. Юморист с иронией отметил, что до истечения срока запрета осталось девять лет.

Совсем чуть-чуть осталось, — пошутил комик.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба закрыла бизнес Мирзализаде. По его информации, у ИП артиста накопились большие долги, счета в трех российских банках были арестованы.

Также сообщалось, что в Азербайджане задержали научного сотрудника Игбала Абилова, который является двоюродным братом Мирзализаде. Как сообщает семья Абилова, его задержали 22 июля сотрудники Службы государственной безопасности в селе Бала Колатан, куда он приехал на свадьбу родственника. После допроса он пытался покинуть страну, но не смог. У него изъяли паспорт и два телефона, а после увезли в Баку, где на четыре месяца поместили под стражу.

комики
адвокаты
Россия
юмористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта сумма чистого убытка ММК за 2025 год
Афганистан ответил на бомбардировки Пакистана
МВД завело дела против нескольких продажных футбольных судей
Спецпосланник Трампа покинул место переговоров в Женеве
Женатый молдаванин жестоко зарезал студентку в Москве: что известно, мотив
Захарова уличила канцлера ФРГ в цитировании кумиров Геббельса
Признанный нежелательным в России комик выразил надежду на возвращение
Стало известно, есть ли следы насилия на теле смоленской школьницы
Суд в Германии запретил называть АдГ экстремистами
Стало известно, о чем говорили Трамп и Зеленский по телефону
На Украине мобилизовали чемпиона мира
Стало известно, насколько полезны западные беспилотники на Украине
Подарок на праздник: метеорологи раскрыли, когда в Москве сойдет снег
Звезда Kingsman вышел в свет в сандалиях
Мужчина копьем убил питона, напавшего на его козу
Стало известно о состоянии найденной девочки из Смоленска
ТАСС: Дмитриев покинул переговоры с США в Женеве
В РПЦ обратились к православным перед Пасхой
Раскрыта личность предполагаемого похитителя школьницы из Смоленска
Стало известно, почему Трамп дал Зеленскому срок на завершение конфликта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.