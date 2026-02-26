Признанный нежелательным в России комик выразил надежду на возвращение Комик Мирзализаде заявил, что адвокат верит в его возвращение в Россию

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным до 2035 года, получил от адвоката сообщение, что его ждут в России, об этом он рассказал в шоу «Низкие умы» на YouTube. Юморист с иронией отметил, что до истечения срока запрета осталось девять лет.

Совсем чуть-чуть осталось, — пошутил комик.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба закрыла бизнес Мирзализаде. По его информации, у ИП артиста накопились большие долги, счета в трех российских банках были арестованы.

Также сообщалось, что в Азербайджане задержали научного сотрудника Игбала Абилова, который является двоюродным братом Мирзализаде. Как сообщает семья Абилова, его задержали 22 июля сотрудники Службы государственной безопасности в селе Бала Колатан, куда он приехал на свадьбу родственника. После допроса он пытался покинуть страну, но не смог. У него изъяли паспорт и два телефона, а после увезли в Баку, где на четыре месяца поместили под стражу.