Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью Адвокат Жорин: шансы Сабурова отменить запрет на въезд в Россию сведены к нулю

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров практически не имеет шансов оспорить запрет на въезд в Россию, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, это решение было принято из соображений безопасности.

Теоретически — да, оспорить запрет [на въезд в Россию] можно. Практически — шансы крайне небольшие. Это не административное наказание вроде просроченной регистрации. Именно поэтому срок в 50 лет для Сабурова — крайне жесткий сигнал. Можно ли оспорить запрет через суд? Да. Это обычная административная процедура. Оспаривают в районном суде по месту органа МВД. Это можно сделать, если запрет вынесен формально, без достаточных оснований, а также были допущены процедурные нарушения или орган ошибся в фактах. Но если основание — нежелательность пребывания по линии безопасности, то шансы близки к нулю, — поделился Жорин.

По его словам, главная проблема в таких делах заключается в том, что суды не пересматривают факты, если решение связано с безопасностью. При этом адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru заявил, что в случае если семья, проживающая в России, теряет единственного кормильца, это может стать исключением в принятии решения. Однако, по его словам, в деле Сабурова это условие не соблюдается.

В таких делах бывают исключения, когда у человека есть семья в России и он является единственным кормильцем. Но это условие не выполняется в случае с Сабуровым. Они все граждане Казахстана — и он, и супруга. Дети Сабурова также родились в Казахстане, и по общедоступным данным, у них, вероятно, нет гражданства РФ, — прокомментировал Бенхин.

Ранее Сабуров, которому запретили въезжать в Россию на 50 лет, во время первого концерта в Таиланде заявил о своем намерении вернуться в страну. Фрагменты его речи распространили зрители в социальных сетях.