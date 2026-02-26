В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине

Мирные переговоры в Женеве могли быть отложены по просьбе украинской стороны, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал информацию о переносе встречи на начало марта. По мнению сенатора, Киев различными путями пытается затянуть процесс урегулирования конфликта.

Я думаю, что, скорее всего, встречу [в Женеве] перенесли по просьбе Украины. Она же любой ценой пытается затянуть переговоры, придумывает всякие предлоги для этого. Я очень скептически отношусь к планам [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru). Думаю, что перенос может быть техническим моментом. До начала марта осталось три дня. Посмотрим, как будет настроена делегация Киева. Мне кажется, никакого настроя там не будет, — высказался Джабаров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США может состояться во Флориде. По его словам, инициатива исходит от Трампа, который стремится оказать влияние на переговоры.