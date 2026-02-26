Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 13:48

В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине

Сенатор Джабаров: переговоры в Женеве могли перенести из-за Украины

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мирные переговоры в Женеве могли быть отложены по просьбе украинской стороны, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал информацию о переносе встречи на начало марта. По мнению сенатора, Киев различными путями пытается затянуть процесс урегулирования конфликта.

Я думаю, что, скорее всего, встречу [в Женеве] перенесли по просьбе Украины. Она же любой ценой пытается затянуть переговоры, придумывает всякие предлоги для этого. Я очень скептически отношусь к планам [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru). Думаю, что перенос может быть техническим моментом. До начала марта осталось три дня. Посмотрим, как будет настроена делегация Киева. Мне кажется, никакого настроя там не будет, — высказался Джабаров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США может состояться во Флориде. По его словам, инициатива исходит от Трампа, который стремится оказать влияние на переговоры.

переговоры
Россия
Украина
США
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
