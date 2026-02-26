«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС Лавров: «коалиция желающих» стремится выдавать себя за действительных

«Коалиция желающих» представляет собой группу «желающих выдавать себя за действительных», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он с иронией обыграл название объединения, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Они же коалиция желающих, правильно? Есть такое у нас, ну и в английском тоже, выражение: «выдавать желаемое за действительное». Вот они напоминают людей, которые называются «желающие выдавать себя за действительных», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что Россия занимается решением задач по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Москва не намерена подгонять процессы под какие-то сроки.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду на урегулирование конфликта до конца года. Глава Белого дома в ответ заявил, что предпочел бы закрыть вопрос в течение месяца.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приглашение Зеленскому прибыть в Москву для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным остается действительным. Пресс-секретарь подчеркнул, что это обещание президента России, а он всегда держит слово.