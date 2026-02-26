Сотрудник УМВД пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область Богомаз: в результате атаки ВСУ в Брянской области пострадал сотрудник УМВД

В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал сотрудник регионального УМВД, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Инцидент произошел в поселке городского типа Погар.

В результате атаки (ВСУ. — NEWS.ru) в пгт Погар ранен сотрудник УМВД России по Брянской области. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 136 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины. Также удалось ликвидировать две управляемые авиационные бомбы.

До этого Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 16 по 22 февраля жертвами атак ВСУ стали 14 мирных жителей в российских регионах. Дипломат также привел данные о раненых и масштабах обстрелов: за указанный период по гражданским объектам было выпущено не менее 3846 боеприпасов, удары затронули несколько областей.