12 ноября 2025 в 10:18

Во Франции забили тревогу из-за увеличения трат Германии на оборону

Politico: Франция боится потерять роль лидера в ВПК Европы из-за Германии

Фото: Wolf von Dewitz/dpa/Global Look Press

Французские политики забили тревогу из-за увеличения трат Германии на оборону, сообщила газета Politico. Там отметили, что Париж боится потерять лидирующую роль в военно-промышленном комплексе Европы.

[Настроения среди французов] сейчас где-то между настороженностью и ощущением угрозы, — говорится в сообщении.

Германия к 2029 году может увеличить военные траты до €153 млрд (14 трлн рублей), в то время как оборонный бюджет Франции составит €80 млрд (7 трлн рублей). Газета добавила, что, помимо этого, между странами есть разногласия по поводу общего с Испанией проекта по созданию истребителя шестого поколения FCAS.

Ранее Великобритания отказалась выплачивать Евросоюзу €6,75 млрд (около 636 млрд рублей) за участие в оборонном фонде SAFE, назвав требования Брюсселя необоснованными. Власти страны настаивают, что будут заключать только выгодные для страны сделки.

До этого сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность крупных закупок современных видов вооружений для перевооружения армии. В список потенциальных приобретений включены истребители Eurofighter, а также ракеты для систем ПВО Patriot и IRIS-T SLM.

