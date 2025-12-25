Ставка Сырского, ВСУ пускают «на мясо»: новости СВО к утру 25 декабря

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе, на нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края произошел крупный пожар из-за атаки дронов, командование ВСУ принуждает солдат к атакам. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 24 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

В России озвучили эффективный способ парализовать Украину и разгромить ВСУ

Поражение ключевой транспортной инфраструктуры в Одесской области способно серьезно нарушить логистику снабжения Украины, через которую проходит до половины всей поступающей помощи, заявил обозреватель Валентин Филиппов. По его словам, это объясняет учащение ударов по данному региону.

Срыв логистики, по мнению обозревателя, может также остановить работу территориальных центров комплектования из-за отсутствия транспорта для перевозки мобилизованных. Он считает, что перекрытие этой узкой «горловины» поставок от стран НАТО на южном направлении позволит ускорить продвижение российской армии.

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Гуляйполе

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан».

Разрушение ключевого объекта управления серьезно нарушило координацию подразделений противника, добавили в ведомстве. Данный успех способствовал последующему продвижению российских штурмовых групп на этом участке фронта, заключили в Минобороны.

ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ гнали солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона

Военнослужащий 25-й бригады Вооруженных сил Украины Эмиль Хорват, находящийся в плену, заявил, что командование принуждало солдат к атакам, угрожая ударами с FPV-дронов. Он отметил, что перед атакой солдатам выдавали скудный паек — две бутылки воды, банку тушенки и хлеб.

Боец также рассказал, что был избит и насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) по дороге из больницы, где находились его мать и дочь. Уже в военкомате, как утверждает Хорват, ему прямо заявили, что он идет «на мясо». Впоследствии он добровольно сдался в плен бойцам Вооруженных сил РФ на территории Донецкой Народной Республики.

Алехин раскрыл, на что сделал ставку Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский после освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Россией сделал главную ставку на Купянск, сообщил военный журналист Геннадий Алехин, его речь в своем Telegram-канале опубликовал военкор Александр Сладков. По словам Алехина, именно в эту точку были стянуты основные силы ВСУ. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

По словам журналиста, не все резервы Киева брошены в бой. Он сообщил, что ВСУ теряют на направлении большое количество состава и техники, а также вынуждены отправлять на штурм операторов беспилотников.

Атака ВСУ вызвала крупный пожар на нефтетерминале

На нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края произошел крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки вражеского беспилотника, сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что площадь возгорания составляла 2 тыс. квадратных метров.

Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения. По предварительным данным, никто не пострадал.

