Подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан».

Расчет самоходного тяжелого миномета 2С4 «Тюльпан» группировки «Восток» уничтожил бетонные заглубленные укрепления ВСУ в городской застройке Гуляйполя Запорожской области, — сказано в сообщении.

Разрушение ключевого объекта управления серьезно нарушило координацию подразделений противника, добавили в ведомстве. Данный успех способствовал последующему продвижению российских штурмовых групп на этом участке фронта, заключили в Минобороны.

Ранее военнослужащие ВСУ провалили контратаку в лесополосе на западе населенного пункта Лиман в Харьковской области. Также сообщается, что на данном участке ВС России удалось выбить украинских военных из пяти опорных пунктов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого украинская сторона признала окончательную потерю Северска. Соответствующее заявление сделали в Генштабе ВСУ. Также Киев официально заявил, что Россия имеет численное преимущество в технике и живой силе.