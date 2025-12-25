Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 06:19

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Гуляйполе

Минобороны: ВС РФ уничтожили бункерный командный пункт ВСУ в Гуляйполе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан».

Расчет самоходного тяжелого миномета 2С4 «Тюльпан» группировки «Восток» уничтожил бетонные заглубленные укрепления ВСУ в городской застройке Гуляйполя Запорожской области, — сказано в сообщении.

Разрушение ключевого объекта управления серьезно нарушило координацию подразделений противника, добавили в ведомстве. Данный успех способствовал последующему продвижению российских штурмовых групп на этом участке фронта, заключили в Минобороны.

Ранее военнослужащие ВСУ провалили контратаку в лесополосе на западе населенного пункта Лиман в Харьковской области. Также сообщается, что на данном участке ВС России удалось выбить украинских военных из пяти опорных пунктов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого украинская сторона признала окончательную потерю Северска. Соответствующее заявление сделали в Генштабе ВСУ. Также Киев официально заявил, что Россия имеет численное преимущество в технике и живой силе.

Гуляйполе
минометы
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский жутко обидчив»: раскрыто, чем обернется скандал в Чехии
Раскрыто число сбитых за ночь украинских БПЛА на территории России
«Похоронен за двором»: беженка рассказала о пережитом кошмаре в Торском
Ставка Сырского, ВСУ пускают «на мясо»: новости СВО к утру 25 декабря
«План не сработает»: в ФРГ признали, что Киев лишился партнера в лице США
«Плохой Санта»: Трамп сделал предупреждение по поводу вторжения в США
Путин рассказал про героизм военных КНДР в Курской области
Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область
Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы
Депутат ответил, каких артистов обязательно нужно признавать иноагентами
Трамп появился на публике с новыми синяками
Россиянам рассказали, кому пора срочно менять права
Юрист ответил, в каких случаях завещание не гарантирует прав на квартиру
Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Норвежским морем
Стало известно о состоянии девочек, брошенных матерью в Норильске
Врач рассказал, что помогает перенести резкие перепады температуры
Назван способ самостоятельно утеплить пластиковые окна
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Гуляйполе
Самый лучший холодец из говядины по всем правилам: застывает сам!
Разгром бункера ВСУ и победа сил ПВО: успехи ВС РФ к утру 25 декабря
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.