25 декабря 2025 в 05:51

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 декабря

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 25 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 25 декабря

На нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края произошел крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки вражеского беспилотника, сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что площадь возгорания составляла 2 тыс. квадратных метров.

«В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров», — сказано в сообщении.

Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения. По предварительным данным, никто не пострадал.

За ночь число сбитых БПЛА, которые летели в сторону столицы, достигло восьми, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, сотрудники спецслужб уже проводят работы на месте падения обломков каждого из них.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. <…> Системой ПВО Минобороны уничтожено четыре БПЛА. <…> Уничтожено еще два вражеских беспилотника <…>. Атака еще одного беспилотника отражена <…>. Уничтожен один беспилотник», — сообщил Собянин.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Там уточнили, что погиб один человек, еще двое получили ранения.

«[Зафиксированы] два факта вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) Поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц», — говорится в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в публикации.

Кроме того, крыша и окна частного дома повреждены в результате атаки ВСУ на город Рыльск, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«Подлые удары врага продолжаются. В результате атаки украинского беспилотника в Рыльске пострадал частный дом. Повреждена крыша, окна и автомобиль», — заявил Хинштейн.

В Белгородской области зафиксированы новые атаки ВСУ с применением беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате этих ударов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Пострадали жители разных населенных пунктов, включая село Новая Таволжанка и город Грайворон, отметил Гладков. Атакам также подверглись автомобили, частные дома и коммерческие объекты в нескольких округах, добавил он.

