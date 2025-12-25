Умерла Ирена Лесневская, основательница РЕН ТВ: биография и карьера

Российский медиаменеджер и общественный деятель Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет, сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская. Что об этом известно?

Что известно о смерти Лесневской

В Москве 24 декабря 2025 года на 84-м году жизни скончалась Ирена Стефановна Лесневская — российский медиаменеджер, журналист, продюсер и основательница телекомпании РЕН ТВ.

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по „Неделе“. И все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала Максимовская.

Биография: от Казахстана до российского ТВ

Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года в небольшом поселке Урлютюб Павлодарской области Казахской ССР (ныне Казахстан). В 1945 году, еще ребенком, с матерью и братом переехала в Москву, где затем получила образование и сделала карьеру в медиа.

Свою профессиональную деятельность Лесневская начала в 1960-е годы на Центральном телевидении СССР, где работала в детской редакции, затем в киноредакции Гостелерадио.

Получив профильное образование в области телевидения — сначала на режиссерском факультете Российского университета театрального искусства (ГИТИС), а затем на телевизионном отделении факультета журналистики Московского государственного университета, — она быстро зарекомендовала себя как талантливый журналист и редактор.

Создание РЕН ТВ и достижения

В 1991 году Ирена Лесневская вместе с сыном Дмитрием основала независимую телекомпанию — будущий бренд РЕН ТВ. Изначально компания занималась производством программ для других телеканалов, а с 1997 года начала самостоятельное вещание под именем одноименного канала. Лесневская занимала пост генерального директора и президента до 2005 года.

Под ее руководством РЕН ТВ стал одним из заметных участников медийного рынка, предложив российской аудитории разнообразный контент, отличающийся от традиционных государственных каналов. Многие коллеги отмечали ее влияние на профессиональную культуру медиа и поддержку молодых журналистов.

Кроме работы на телевидении, Лесневская входила в совет директоров ОРТ (ныне Первый канал), возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, была членом Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».

Журналистская и издательская деятельность

После ухода с РЕН ТВ Ирена Лесневская продолжила активную работу в медиа. Она стала издателем и главным редактором журнала The New Times, который приобрела и развивала как независимое периодическое издание. Под ее руководством журнал стал заметным голосом в общественно-политической журналистике.

За вклад в развитие телевидения Лесневская была удостоена ряда наград, включая премию «ТЭФИ» «За личный вклад в развитие телевидения», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и иностранные награды, среди которых — орден Почетного легиона Франции.

