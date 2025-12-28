В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Лесневской: кадры церемонии

Гроб с телом основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской в катафалк после церемонии прощания

На Востряковском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с основательницей телеканала РЕН ТВ, членом Академии Российского телевидения Иреной Лесневской. Траурные мероприятия продолжились на Даниловском кладбище, где состоятся похороны. В зале на иудейском участке сын покойной Дмитрий принимал соболезнования.

Журналист Игорь Прокопенко рассказал NEWS.ru, что Лесневская была очень свободным человеком. Член Академии Российского телевидения поблагодарил руководительницу за появление многих проектов, которыми он занимался.

Ранее генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская сообщила, что медиаменеджер и общественный деятель Ирена Лесневская ушла из жизни в возрасте 83 лет. Медиаменеджер с 1960-х годов работала на Центральном телевидении СССР.

Председатель Союза журналистов России, политический обозреватель Владимир Соловьев отметил, что она оказала значительное влияние на развитие телевидения. По его словам, невозможно отрицать творческие способности, которыми обладала Лесневская.

