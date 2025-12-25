Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 10:34

«Талант неоспорим»: Соловьев о смерти основательницы РЕН ТВ Лесневской

Журналист Соловьев: Лесневская внесла огромный вклад в развитие телевидения

Председатель Союза журналистов России Председатель Союза журналистов России Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ушедшая из жизни основательница телеканала РЕН ТВ и медиаменеджер Ирена Лесневская оказала значительное влияние на развитие телевидения, заявил NEWS.ru председатель Союза журналистов России, политический обозреватель Владимир Соловьев. По его словам, невозможно отрицать творческие способности, которыми обладала продюсер.

Я, к сожалению, не был лично знаком с Лесневской. Но могу сказать, что, конечно, Ирена — одна из основателей современного телевидения в том виде, как мы его сейчас воспринимаем. Она внесла огромный вклад в развитие нашей телевизионной журналистики. Я от имени Союза журналистов России могу выразить только самое глубокое соболезнование семье и коллегам. Ее вклад и талант неоспоримы, — поделился Соловьев.

Ранее генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская сообщила, что Лесневская ушла из жизни в возрасте 83 лет. Медиаменеджер с 1960-х годов работала на Центральном телевидении СССР.

До этого стало известно, что филолог Наталия Рахманова, известная переводом на русский язык повести Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и нескольких романов Лемони Сникета, скончалась в возрасте 95 лет. Трагическую новость сообщил ее сын Алексей Гордин.

