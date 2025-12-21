Новый год-2026
Умерла переводчица «Хоббита» и романов Лемони Сникета

Переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова умерла в 95 лет

Филолог Наталия Рахманова, которая перевела на русский язык повесть Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» и несколько романов Лемони Сникета, умерла в возрасте 95 лет, сообщил ее сын Алексей Гордин в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причину смерти он не назвал.

Сегодня ночью умерла мама — Наталия Леонидовна Рахманова. Напишу здесь, когда станет известно о прощании, — написал Гордин.

Рахманова родилась в 1930 году в Ленинграде, с конца 1950-х годов профессионально занималась литературным переводом. Помимо «Хоббита», она работала с произведениями Айзека Азимова, Агаты Кристи, Герберта Уэллса и ряда других зарубежных писателей.

Ранее народный артист России Анатолий Лобоцкий, известный по роли в сериале «Молодежка», скончался на 67-м году жизни. Причиной стала продолжительная болезнь. Лобоцкий, несмотря на свой возраст, продолжал активно работать на сцене. Он выступал в театре имени Владимира Маяковского и регулярно снимался в кино.

До этого белорусский композитор Виктор Копытько умер на 70-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Копытько известен как автор музыки к фильмам «В июне 41-го» и «Княгиня Слуцкая». Он сотрудничал со студией «Беларусьфильм» с 1978 года, написал музыку для десятков кинокартин и театральных постановок. Композитор считался одним из значимых представителей белорусской композиторской школы.

