Умерла переводчица «Хоббита» и романов Лемони Сникета

Филолог Наталия Рахманова, которая перевела на русский язык повесть Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» и несколько романов Лемони Сникета, умерла в возрасте 95 лет, сообщил ее сын Алексей Гордин в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причину смерти он не назвал.

Сегодня ночью умерла мама — Наталия Леонидовна Рахманова. Напишу здесь, когда станет известно о прощании, — написал Гордин.

Рахманова родилась в 1930 году в Ленинграде, с конца 1950-х годов профессионально занималась литературным переводом. Помимо «Хоббита», она работала с произведениями Айзека Азимова, Агаты Кристи, Герберта Уэллса и ряда других зарубежных писателей.

