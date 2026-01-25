Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 15:21

«Легенда»: Уиткофф оценил переводчика Путина

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru/ Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Кремле похвалил переводчика президента России Алексея Садыкова, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовав разговор в Telegram-канале. Американский представитель назвал его легендой и обладателем лучшего голоса.

О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь. Это лучший голос на Земле, — сказал Уиткофф.

Алексей Садыков поблагодарил спецпосланника за комплимент. Он также отметил, что польщен такой оценкой.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в последнее время посольства России и США не игнорируют звонки и не оставляют их без ответа. По его словам, дипломатические миссии работают стабильно, хотя не всегда удается получить содержательные ответы на ключевые вопросы.

Вместе с тем Рябков сообщил, что Россия и США возобновили рабочие контакты по раздражителям, специально не афишируя их для создания благоприятной рабочей обстановки. Он пояснил, что такие контакты проводятся на экспертном уровне в Москве и Вашингтоне.

Владимир Путин
Стив Уиткофф
переговоры
переводчики
