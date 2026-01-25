Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 08:16

Рябков рассказал, как сейчас налажен диалог дипмиссий РФ и США

Рябков: уже нет ситуаций, когда в посольствах России и США не принимают звонки

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Случаев, когда в посольствах России и США не принимают звонки или не дают ответов, уже не бывает, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, времена, когда не удавалось «достучаться друг до друга», прошли, пусть это и не гарантирует «содержательной реакции по некоторым важным сюжетам».

Вообще в целом дипмиссии и в Вашингтоне, и в Москве работают ритмично. У нас не бывает ситуаций, когда мы не можем, что называется, технологически достучаться друг до друга. Звонки принимаются, на email ответы даются, — констатировал он.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин в начале встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом приветствовал его на английском языке. Он заявил, что рад вновь встретиться с американским политиком.

Тем временем оказалось, что предложенный Киевом проект плана по мирному урегулированию предполагает подписание договора о ненападении между РФ и Украиной. Документ предусматривает разработку механизма контроля линии соприкосновения с использованием спутникового мониторинга и формирование системы раннего оповещения о возможных нарушениях достигнутых договоренностей.

США
Россия
дипмиссия
Сергей Рябков
