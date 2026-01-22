Мужчина попытался прорваться в генконсульство РФ в Нью-Йорке Житель Нью-Йорка пытался сорвать флаг РФ в генконсульстве и проникнуть в здание

Неизвестный мужчина попытался проникнуть на территорию генерального консульства России в Нью-Йорке. Злоумышленник повредил имущество дипломатической миссии, сообщили в российском представительстве, пишет ТАСС со ссылкой на российских дипломатов.

По их информации, мужчина забрался на балкон второго этажа консульства. Он попытался сломать закрытые ставни, но не смог этого сделать. В ходе попытки проникновения он сорвал новогоднюю гирлянду и пытался отвязать российский флаг с флагштока, однако и эта попытка не увенчалась успехом.

Злоумышленник, чья личность проверяется американскими правоохранительными органами, прибывшими по вызову российских дипломатов через 15 минут, забрался на балкон второго этажа, — уточнили дипломаты.

В российском диппредставительстве с сожалением отметили, что провокационные действия в отношении миссии в Нью-Йорке происходят регулярно. Подобные инциденты не всегда встречают должный отпор со стороны американских властей, несмотря на неоднократные официальные обращения России с требованием обеспечить безопасность ее представительств.

Ранее сообщалось, что чиновники из Гданьска в Польше пытались захватить здание генерального консульства России. Дипломаты уточнили, что их не впустили внутрь, при этом на территории дипмиссии присутствовали люди.