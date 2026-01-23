Путин совершил жест вежливости, приветствую дипломатов США в Кремле Путин приветствовал на английском языке спецпосланника США Уиткоффа в Кремле

Президент России Владимир Путин в начале встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом приветствовал его на английском языке. Переговоры проходят в Представительском кабинете главы государства, расположенном в Сенатском дворце.

Nice to meet you again («Рад снова вас видеть» — ред.), — сказал российский лидер.

Уиткофф в ответ заверил собеседник, что очень рад встрече. В беседе также принимает участие предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners и зять президента США Джаред Кушнер.

Затем Уиткофф представил Владимиру Путину нового участника переговоров — комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума. Он впервые приехал в Россию и посетил Кремль.

Ранее стало известно, что основной темой переговоров в Кремле станет урегулирование ситуации вокруг Украины. Стороны также планируют обсудить приглашение России в Совет мира. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

До этого Уиткофф заявил, что буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что ситуация в целом разрешима.