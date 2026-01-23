Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 02:29

Путин совершил жест вежливости, приветствую дипломатов США в Кремле

Путин приветствовал на английском языке спецпосланника США Уиткоффа в Кремле

Владимир Путин и Стивен Уиткофф Владимир Путин и Стивен Уиткофф Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин в начале встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом приветствовал его на английском языке. Переговоры проходят в Представительском кабинете главы государства, расположенном в Сенатском дворце.

Nice to meet you again («Рад снова вас видеть» — ред.), — сказал российский лидер.

Уиткофф в ответ заверил собеседник, что очень рад встрече. В беседе также принимает участие предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners и зять президента США Джаред Кушнер.

Затем Уиткофф представил Владимиру Путину нового участника переговоров — комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума. Он впервые приехал в Россию и посетил Кремль.

Ранее стало известно, что основной темой переговоров в Кремле станет урегулирование ситуации вокруг Украины. Стороны также планируют обсудить приглашение России в Совет мира. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

До этого Уиткофф заявил, что буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что ситуация в целом разрешима.

Владимир Путин
Стив Уиткофф
Кремль
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Специалисты одной профессии все чаще выбирают работу в ВС РФ
Путин совершил жест вежливости, приветствую дипломатов США в Кремле
Дачникам объяснили, нужно ли убирать сугробы на даче
«Это смертный приговор»: на Западе испугались российского оружия
Киев увидел в Успенской угрозу нацбезопасности
«Он хочет»: Трамп заявил о решимости Зеленского на сделку по Украине
Кандидат на «Оскар», орденоносец: чем известен российский режиссер Бронзит
«Обложимся вибраторами»: как киевские чиновники издеваются над замерзающими
Мужчинам на заметку: упражнения и витамины для потенции. Советы сексолога
Пластиковые деньги и 3000 островов: секреты идеального отпуска во Вьетнаме
«Очень интересно»: Трамп оценил идею Путина о замороженных активах России
Дипломаты раскрыли, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ
«Все идут на уступки»: Трамп изложил ситуацию по урегулированию на Украине
Трамп подтвердил продолжение работы над соглашением по Гренландии
Производитель очков Макрона «обогатился» за одни сутки
В Белом доме объяснили, кто «поставил» синяк Трампу
Брежнева на мели: отмена концертов, распродажа вещей — ее примут в РФ?
Шмыгаль заявил о серьезнейшей катастрофе в энергетике Украины
Замкомбата ВСУ уличили в стрельбе и избиении подчиненных
«Искренне надеюсь»: Захарова пошутила про ноту от Британии из-за спектакля
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.