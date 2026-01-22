Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 23:57

Путин начал встречу в Кремле с Уиткоффом и Кушнером по украинскому вопросу

Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин проводит в Москве переговоры со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, сообщила пресс-служба Кремля. Ключевой темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг Украины. Стороны также планируют обсудить приглашение России в Совет мира.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Для Уиткоффа это уже седьмой визит в РФ, а для Кушнера — второй. Ранее, в феврале 2025 года, спецпосланник посещал Москву для решения гуманитарного вопроса, связанного с обменом осужденными между странами.

Ранее Уиткофф заявил, что буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что ситуация в целом разрешима.

Позже председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин отметил, что Путин и американские дипломаты могут обсудить в Москве вопросы экономического сотрудничества. Он также предположил, что серьезного прорыва в вопросе урегулирования украинского кризиса ждать не стоит.

Владимир Путин
Стив Уиткофф
Джаред Кушнер
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп подтвердил продолжение работы над соглашением по Гренландии
Производитель очков Макрона «обогатился» за одни сутки
В Белом доме объяснили, кто «поставил» синяк Трампу
Брежнева на мели: отмена концертов, распродажа вещей — ее примут в РФ?
Шмыгаль заявил о серьезнейшей катастрофе в энергетике Украины
Замкомбата ВСУ уличили в стрельбе и избиении подчиненных
«Искренне надеюсь»: Захарова пошутила про ноту от Британии из-за спектакля
Друга Сырского обвинили в колоссальных потерях среди украинских солдат
Стало известно, что предложат России США и Украина на встрече в ОАЭ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 января 2026 года
Раскрыты авторы иска против банка JP Morgan Chase
Ночные переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле: что обсуждают, кто участвует
Приметы 23 января — Григорий-летоуказатель: предсказание погоды на полгода
Как согреться на улице в лютый мороз: врач назвала лучшие упражнения
Глава управления ФАДН задержан из-за подозрения в должностном преступлении
Серый кардинал или главный аферист России: кем был Борис Березовский
Путин начал встречу в Кремле с Уиткоффом и Кушнером по украинскому вопросу
Курскую область неудачно атаковали десятки дронов ВСУ
Напал со спины и изнасиловал до крови: ужасы дела педофила Иртышова
В Венгрии озвучили, какой миропорядок можно считать неэффективным
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.