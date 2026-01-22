Путин начал встречу в Кремле с Уиткоффом и Кушнером по украинскому вопросу

Президент России Владимир Путин проводит в Москве переговоры со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, сообщила пресс-служба Кремля. Ключевой темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг Украины. Стороны также планируют обсудить приглашение России в Совет мира.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Для Уиткоффа это уже седьмой визит в РФ, а для Кушнера — второй. Ранее, в феврале 2025 года, спецпосланник посещал Москву для решения гуманитарного вопроса, связанного с обменом осужденными между странами.

Ранее Уиткофф заявил, что буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что ситуация в целом разрешима.

Позже председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин отметил, что Путин и американские дипломаты могут обсудить в Москве вопросы экономического сотрудничества. Он также предположил, что серьезного прорыва в вопросе урегулирования украинского кризиса ждать не стоит.