Названы темы, которые Путин может обсудить с Уиткоффом и Кушнером Политолог Самонкин: Путин обсудит с делегацией США экономическое сотрудничество

Российский президент Владимир Путин, спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер могут обсудить на предстоящей встрече в Москве вопросы экономического сотрудничества, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он также предположил, что серьезного прорыва в вопросе урегулирования украинского конфликта ждать не стоит.

Мне кажется, [в вопросе встречи Путина, Уиткоффа и Кушнера] идет именно огромный комплекс мер вплоть до выстраивания торгово-экономических сетей. В 2025 году проходил ряд отдельно взятых закрытых вбросов о том, что якобы даже западные компании потихонечку готовы снова возвращаться на российский рынок или увеличивать товарооборот с Россией. Это очень важное направление. Поэтому любые разговоры весьма полезны и продуктивны, но в плане решения украинского конфликта, опять же, здесь необходимо американцам очень сильно поднапрячься, если они действительно хотят что-то из этого получить, — сказал Самонкин.

При этом он добавил, что с точки зрения восстановления отношений России и США такие встречи очень полезны. По его мнению, американская власть хочет расширить уровень взаимодействия с российскими коллегами.

Речь идет именно об усилении переговорных форматов. Есть отдельные гуманитарные проекты, связанные с обменом военнопленными и разграничением линии боестолкновений, чтобы не страдали объекты атомной энергетики, в первую очередь объекты стратегического значения. Это как раз очень важно, подчеркну, на подобного рода встречах. В этом отношении США стремятся не только по Украине взаимодействовать с Россией, — резюмировал Самонкин.

Ранее Уиткофф заявил, что буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что ситуация в целом разрешима. Политик также сообщил, что вечером 22 января полетит в Россию.