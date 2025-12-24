На Украине раскрыли детали проекта мирного урегулирования «Общественное»: проект Киева предусматривает соглашение о ненападении с Россией

Предложенный Киевом проект плана по мирному урегулированию предполагает заключение соглашения о ненападении между Россией и Украиной, сообщил украинский канал «Общественное» со ссылкой на проект документа. По информации телеканала, проект плана был представлен президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе общения с украинскими журналистами.

В материале отмечается, что документ носит рамочный характер и направлен на предотвращение дальнейшей эскалации.

Этот документ представляет собой полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной, — говорится в публикации.

Проект также предусматривает создание механизма контроля линии соприкосновения с использованием спутникового мониторинга. Кроме того, документ предполагает формирование системы раннего оповещения о возможных нарушениях достигнутых договоренностей.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в процессе по урегулированию конфликта на Украине произошел существенный прорыв. Так он прокомментировал итоги переговоров с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами.