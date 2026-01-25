Стало известно о контактах Москвы и Вашингтона по раздражителям

Стало известно о контактах Москвы и Вашингтона по раздражителям Рябков: РФ и США ведут рабочие контакты по раздражителям в Москве и Вашингтоне

Россия и США возобновили рабочие контакты по раздражителям, сообщил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, данные контакты специально не афишируются для создания благоприятной рабочей обстановки.

То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах, то есть в Вашингтоне и Москве, — сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что США до сих пор не выполнили обещания и не отпустили россиян из экипажа танкера «Маринера». Американский президент Дональд Трамп распорядился освободить двух граждан РФ 9 января.

