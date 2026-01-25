Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 04:54

Стало известно о контактах Москвы и Вашингтона по раздражителям

Рябков: РФ и США ведут рабочие контакты по раздражителям в Москве и Вашингтоне

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и США возобновили рабочие контакты по раздражителям, сообщил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, данные контакты специально не афишируются для создания благоприятной рабочей обстановки.

То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах, то есть в Вашингтоне и Москве, — сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что США до сих пор не выполнили обещания и не отпустили россиян из экипажа танкера «Маринера». Американский президент Дональд Трамп распорядился освободить двух граждан РФ 9 января.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пережил нервный срыв в Давосе накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Психиатр Василий Шуров допустил, что агрессивность и раздражительность главы государства могли быть последствием употреблением наркотических веществ.

Кроме того, журналист кремлевского пула Александр Юнашев подтвердил, что переговоры в Абу-Даби проходят непросто. По его словам, больше всего разногласий возникло при обсуждении территориальных уступок.

США
Россия
переговоры
Сергей Рябков
Разгром складов ВСУ и удар по объектам ВПК: успехи ВС РФ к утру 25 января
В Запорожской области при атаке БПЛА на авто пострадали четыре человека
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 января
Прогулка с питомцем может повлечь серьезный штраф
К чему снится лабиринт: пугающие тайны подсознания
Российские морпехи обнаружили у бойца ВСУ обложку с нацистской символикой
Названа сумма максимального пособия по безработице в России
В России раскрыли секрет дополнительной выплаты для пенсионеров
На Камчатку прибыла новая партия техники для уборки снега
ГДЗ, ответы на ЕГЭ и ОГЭ в интернете — все? Что решило Минпросвещения
Тело без головы и ног нашли в мусорном баке в Турции
DC Comics подала запрос на регистрацию в России эмблемы Бэтмена
Волгоградский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов
«Эффект Долиной» все? Как растет спрос на вторичку, что с ценами
В США допустили встречу Путина и Зеленского
Делегации России, США и Украины пообедали за одним столом после переговоров
Соцфонд выплатил пособия тысячам беременных студенток
Ракетный удар ВСУ оставил дома без тепла в Белгороде
Мирошник рассказал о провокациях Киева
