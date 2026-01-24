Рябков рассказал о невыполненном обещании США Рябков: США не выполнили обещание и не отпустили россиян с «Маринеры»

США до сих пор не выполнили обещания и не отпустили россиян из экипажа танкера «Маринера», сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американский президент Дональд Трамп распорядился освободить двух граждан РФ 9 января.

Мы до сих пор не имеем ясности, когда же наконец американская сторона выполнит данное ей — причем на самом высоком уровне — обещание отпустить российских граждан из состава экипажа задержанного американцами танкера «Маринера», — отметил Рябков.

Ранее представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что российских моряков с танкера «Маринера» освободят в ближайшее время. Она также выразила недоумение и разочарование из-за возникшей паузы.

До этого в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.