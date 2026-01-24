«Раздраженный и дерганый»: Зеленский пережил срыв перед встречей в ОАЭ Зеленский сорвался накануне встречи в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский пережил нервный срыв в Давосе накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сообщает aif.ru со ссылкой на мнения специалистов. Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров подчеркнул, что состояние политика выходило за рамки нормы.

Он очень раздраженный, дерганный, я бы сказал, даже агрессивный. Это может быть состояние постинтоксикации после приема наркотиков. <...> Человек становится раздражительным, он не может фокусировать внимание, — подчеркнул врач.

Ранее журналист Боян Панчевски заявил, что выступление Зеленского в Давосе стало свидетельством его оторванности от реальности. По его словам, глава государства утратил контроль над ситуацией.

До этого политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Зеленский решился публично критиковать Европу, чтобы наладить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.