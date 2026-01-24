Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 19:40

«Раздраженный и дерганый»: Зеленский пережил срыв перед встречей в ОАЭ

Зеленский сорвался накануне встречи в Абу-Даби

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский пережил нервный срыв в Давосе накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сообщает aif.ru со ссылкой на мнения специалистов. Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров подчеркнул, что состояние политика выходило за рамки нормы.

Он очень раздраженный, дерганный, я бы сказал, даже агрессивный. Это может быть состояние постинтоксикации после приема наркотиков. <...> Человек становится раздражительным, он не может фокусировать внимание, — подчеркнул врач.

Ранее журналист Боян Панчевски заявил, что выступление Зеленского в Давосе стало свидетельством его оторванности от реальности. По его словам, глава государства утратил контроль над ситуацией.

До этого политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Зеленский решился публично критиковать Европу, чтобы наладить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Владимир Зеленский
Украина
Абу-Даби
Давос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над российскими регионами перехватили девять вражеских БПЛА
Юнашев назвал самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби
В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
Раскрыта дата нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби
Рябков рассказал об «анкориджских» настроениях на переговорах в Абу-Даби
Самая жесткая атака СВО, безжалостные удары по цехам БПЛА: что будет дальше
«Голова взрывается изнутри»: в США рассказали о секретном звуковом оружии
Вор с амнезией проник в дом ради трапезы и забыл там документы
Молодых украинских контрактников могут повторно мобилизовать в ВСУ
В МГУ в честь праздника разливали медовуху
Крид, уход из Black Star, тайна возраста: как живет певица Клава Кока
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%
«Раздраженный и дерганый»: Зеленский пережил срыв перед встречей в ОАЭ
Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу
Что такое пробиотики простыми словами и в чем их польза для организма
Орбан сравнил Гренландию с кубиком льда для виски Трампа
Орбан предложил Украине статус буферного государства
Снег и дожди в Афганистане унесли жизни 60 человек
Китай «сел на диету» без российских углеводов
Народный артист Андрей Соколов сообщил о семейной трагедии
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.