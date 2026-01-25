Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 12:33

Одна деталь в Кремле встревожила переводчика Уиткоффа на встрече с Путиным

Переводчик Уиткоффа встревожился из-за потолка в Кремле на переговорах с Путиным

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Переводчик спецпосланника президента США Стива Уиткоффа рассказал, что перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным оценил высокий сводчатый потолок. В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным он подчеркнул, что такие архитектурные особенности могут осложнять работу — мешает эхо, из-за которого докладчика слышно хуже.

И иногда, когда мы видим большой конференц-стол и есть купол, то докладчика часто не очень хорошо слышно. <...> У меня голос довольно громкий, поэтому я думаю, что будет все нормально, — сказал переводчик.

Ранее итальянские аналитики выразили мнение, что Уиткофф мог озвучить Путину изменившуюся позицию Белого дома по Украине. Они обратили внимание на то, как быстро был организован визит.

Политолог-американист Константин Блохин между тем заявил, что президент США Дональд Трамп поручил старшему советнику Белого дома Джошуа Грюнбауму развить экономическое сотрудничество с Россией. По его словам, американский лидер в любых внешнеполитических вопросах руководствуется финансовыми интересами.

