Одна деталь в Кремле встревожила переводчика Уиткоффа на встрече с Путиным Переводчик Уиткоффа встревожился из-за потолка в Кремле на переговорах с Путиным

Переводчик спецпосланника президента США Стива Уиткоффа рассказал, что перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным оценил высокий сводчатый потолок. В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным он подчеркнул, что такие архитектурные особенности могут осложнять работу — мешает эхо, из-за которого докладчика слышно хуже.

И иногда, когда мы видим большой конференц-стол и есть купол, то докладчика часто не очень хорошо слышно. <...> У меня голос довольно громкий, поэтому я думаю, что будет все нормально, — сказал переводчик.

Ранее итальянские аналитики выразили мнение, что Уиткофф мог озвучить Путину изменившуюся позицию Белого дома по Украине. Они обратили внимание на то, как быстро был организован визит.

Политолог-американист Константин Блохин между тем заявил, что президент США Дональд Трамп поручил старшему советнику Белого дома Джошуа Грюнбауму развить экономическое сотрудничество с Россией. По его словам, американский лидер в любых внешнеполитических вопросах руководствуется финансовыми интересами.