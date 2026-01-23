Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:58

Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров

Политолог Блохин: Трамп поручил Грюнбауму развить экономическое партнерство с РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Pool via/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп поручил старшему советнику Белого дома Джошуа Грюнбауму развить экономическое сотрудничество с Россией, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, американский лидер в любых внешнеполитических вопросах руководствуется финансовыми интересами.

Грюнбаум — специалист по инвестициям. Понятно, что для Трампа важно извлечь прибыль. Если какой-либо международный вопрос не приносит доход, то он уже не интересен для президента США. Трампу желательно получить выгоду из Украины и в рамках российско-американских отношений сделать бизнес. Поэтому он все меряет количеством заработанных долларов. Такая должность [Грюнбаума], условно говоря, это все подразумевает. Возможно, наметились новые каналы нашего сотрудничества с США, поэтому Грюнбаум также приехал на встречу [в Москве], — прокомментировал Блохин.

Он предположил, что речь может идти о редкоземельных металлах, однако здесь возникает множество вопросов. По словам политолога, даже спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отмечал финансовые потери США в размере $300 млрд после ухода из России. Блохин заключил, что на данный момент сотрудничество между Москвой и Вашингтоном только начинает развиваться, поэтому сейчас сложно делать конкретные выводы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры Владимира Путина с американской делегацией длились около четырех часов и прошли конструктивно. По его словам, встреча со спецпосланником США Стивеном Уиткоффым была откровенной и доверительной. Кроме того, российской стороне представили нового участника переговоров в лице Грюнбаума.

Россия
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.