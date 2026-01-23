Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров

Президент США Дональд Трамп поручил старшему советнику Белого дома Джошуа Грюнбауму развить экономическое сотрудничество с Россией, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, американский лидер в любых внешнеполитических вопросах руководствуется финансовыми интересами.

Грюнбаум — специалист по инвестициям. Понятно, что для Трампа важно извлечь прибыль. Если какой-либо международный вопрос не приносит доход, то он уже не интересен для президента США. Трампу желательно получить выгоду из Украины и в рамках российско-американских отношений сделать бизнес. Поэтому он все меряет количеством заработанных долларов. Такая должность [Грюнбаума], условно говоря, это все подразумевает. Возможно, наметились новые каналы нашего сотрудничества с США, поэтому Грюнбаум также приехал на встречу [в Москве], — прокомментировал Блохин.

Он предположил, что речь может идти о редкоземельных металлах, однако здесь возникает множество вопросов. По словам политолога, даже спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отмечал финансовые потери США в размере $300 млрд после ухода из России. Блохин заключил, что на данный момент сотрудничество между Москвой и Вашингтоном только начинает развиваться, поэтому сейчас сложно делать конкретные выводы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры Владимира Путина с американской делегацией длились около четырех часов и прошли конструктивно. По его словам, встреча со спецпосланником США Стивеном Уиткоффым была откровенной и доверительной. Кроме того, российской стороне представили нового участника переговоров в лице Грюнбаума.