23 января 2026 в 05:41

В России дали оценку переговорам Путина с Уиткоффом

Ушаков: переговоры Путина с Уиткоффом были конструктивными и откровенными

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Консультации президента России Владимира Путина с американской делегацией продлились около четырех часов и были конструктивными, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге для журналистов. По его словам, встреча с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа была откровенной и доверительной.

Контакты продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными. Я бы сказал предельно откровенными и доверительными, — уточнил Ушаков.

Также помощник президента обратил внимание на новый состав американской стороны. В беседе впервые участвовал старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джошуа Грюнбаум, которого Ушаков охарактеризовал как специалиста по экономическому досье. Участие такого эксперта указывает на то, что в ходе четырехчасового обсуждения могли детально рассматриваться не только политические, но и конкретные экономические вопросы, связанные с текущей повесткой двусторонних отношений.

Ранее Россия заявила, что достижение долгосрочного мира на Украине невозможно без урегулирования территориального вопроса. Эта позиция была вновь подтверждена в ходе переговоров российского лидера с американским спецпосланником.

