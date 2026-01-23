Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
В РФ объяснили, без какого решения невозможен долгосрочный мир на Украине

Ушаков: без решения территориального вопроса нельзя представить мир на Украине

Россия заявила, что достижение долгосрочного мира на Украине невозможно без урегулирования территориального вопроса, сообщил помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что эта позиция была вновь подтверждена в ходе переговоров российского лидера с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит, — отметил Ушаков.

Он не стал раскрывать детали этой формулы. Помощник президента фактически заявил, что любые мирные инициативы, не затрагивающие этот фундаментальный аспект, будут несостоятельными с точки зрения долгосрочной стабильности. Данное заявление прозвучало накануне запланированных трехсторонних консультаций в Абу-Даби и четко обозначает одну из ключевых линий, на которой настаивает Москва в любом будущем соглашении.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что украинское урегулирование стало самой сложной задачей для администрации американского лидера Дональда Трампа. По его словам, тем не менее, уже достигнут значительный прогресс, так как хозяин Белого дома и президент Украины Владимир Зеленский начали разговаривать за одним столом.

