Раскрыто, когда состоится первое заседание рабочей группы РФ — США — Украина

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины состоится 23 января, сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков. Встреча пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби.

Договорились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности, — уточнил Ушаков.

Формат трехсторонней рабочей группы (РФ — США — Украина) представляет собой новую попытку наладить прямой диалог по ключевым вопросам безопасности, связанным с украинским кризисом. Выбор Абу-Даби в качестве места проведения может указывать на стремление сторон к нейтральной территории для сложных переговоров.

До этого стороны провели различные многосторонние и двусторонние консультации, однако именно эта встреча позиционируется как первое официальное заседание подобного трехстороннего формата. Ожидается, что на ней будут обсуждаться конкретные практические шаги, направленные на снижение напряженности и поиск взаимоприемлемых решений.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что все стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, делают уступки для его урегулирования. Отвечая на вопрос о позиции России, американский лидер выразил уверенность, что Москва также идет на шаги к миру.