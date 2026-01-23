Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 01:22

«Все идут на уступки»: Трамп изложил ситуацию по урегулированию на Украине

Трамп: при урегулировании конфликта на Украине все стороны идут на уступки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп сообщил, что все стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, делают уступки для его урегулирования. Отвечая на вопрос о позиции России, американский лидер выразил уверенность, что Москва также идет на шаги к миру.

Соответствующее заявление Трамп сделал на борту своего самолета, возвращаясь из Давоса в Вашингтон. Комментируя ситуацию, он подчеркнул, что каждая из сторон демонстрирует готовность к компромиссам.

Все идут на уступки, чтобы положить этому конец, — уточнил он.

Трамп не стал раскрывать конкретных деталей или характера обсуждаемых условий. Однако его слова прозвучали после переговоров в Давосе, где проходили встречи с участием представителей России и Украины. Стороны, предположительно, обсуждали возможные пути деэскалации.

Ранее сообщалось, что американский спецпосланник Стив Уиткофф прибыл в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны могут обсудить на седьмой по счету встрече вопросы экономического сотрудничества и ситуацию на территории Украины.

До этого вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что украинское урегулирование стало самой сложной задачей для администрации Трампа. По его словам, тем не менее уже достигнут значительный прогресс, так как хозяин Белого дома и президент Украины Владимир Зеленский начали разговаривать за одним столом.

