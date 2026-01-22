Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 18:26

Вице-президент США раскрыл самую сложную задачу для Трампа

Вэнс счел украинское урегулирование сложной задачей для администрации США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинское урегулирование стало самой сложной задачей для администрации США во главе с Дональдом Трампом, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. По его словам, которые приводит РИА Новости, тем не менее уже достигнут значительный прогресс, так как хозяин Белого дома и президент Украины Владимир Зеленский начали разговаривать за одним столом.

Урегулирование этого конфликта оказалось самым сложным. Он считал, что это будет самым легким случаем, но в итоге он оказался самым трудным, — отметил Вэнс.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине на практике оказалось куда более сложным, чем казалось прежде. По его словам, это самая трудная задача, с которой ему довелось столкнуться.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров до этого заявил, что все предыдущие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине. По его словам, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору».

Джей Ди Вэнс
США
урегулирование
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США зафиксировали массовое разочарование граждан в Трампе
Запуск спецвагонов для пассажиров без детей вызвал шквал критики
Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания
Мать заставила дочь ползти по улице на коленях из-за долгов за учебу
Российский мультфильм номинировали на «Оскар»
Вэнс раскрыл, как идут переговоры США и НАТО о приобретении Гренландии
Посол Белоруссии в России получил новые полномочия
Названы возможные цели модернизированной ракеты «Искандер»
Принц Гарри обвинил популярный таблоид в превращении жизни жены в страдание
В США полиция использовала пятилетнего ребенка как «приманку» для мигрантов
«Со мной неинтересно?»: Зеленский оконфузился на форуме в Давосе
ДТП с участием КамАЗа унесло жизни трех человек
Украине предрекли долгие годы без электричества
Юрист назвал аргумент в пользу пилота, посадившего в поле самолет
Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде
Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия
В Госдуме сравнили ВСУ с фашистами из-за зверств в Курской области
Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле
Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.