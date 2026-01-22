Вице-президент США раскрыл самую сложную задачу для Трампа

Украинское урегулирование стало самой сложной задачей для администрации США во главе с Дональдом Трампом, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. По его словам, которые приводит РИА Новости, тем не менее уже достигнут значительный прогресс, так как хозяин Белого дома и президент Украины Владимир Зеленский начали разговаривать за одним столом.

Урегулирование этого конфликта оказалось самым сложным. Он считал, что это будет самым легким случаем, но в итоге он оказался самым трудным, — отметил Вэнс.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине на практике оказалось куда более сложным, чем казалось прежде. По его словам, это самая трудная задача, с которой ему довелось столкнуться.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров до этого заявил, что все предыдущие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине. По его словам, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору».