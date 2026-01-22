«Оказалось самым трудным»: Трамп об урегулировании конфликта на Украине Трамп: урегулирование конфликта на Украине оказалось самой трудной задачей

Урегулирование конфликта на Украине на практике оказалось куда более сложным, чем казалось прежде, заявил президент США Дональд Трамп на церемонии подписания устава Совета мира по сектору Газа, проходящей на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. По его словам, это самая трудная задача, с которой ему довелось столкнуться. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

То, что я считал простым, в итоге, вероятно, оказалось самым трудным, — отметил Трамп, говоря об украинском урегулировании.

Несмотря на это, США фиксируют значительный прогресс в процессе украинского урегулирования, добавил американский лидер. По его словам, Белый дом проводит многочисленные встречи для решения этого вопроса.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправился в Давос. В швейцарском городе глава государства может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

До этого Трамп заявил, что проведет встречу с Зеленским. Американский лидер вместе с тем отметил готовность украинского коллеги и президента России Владимира Путина к обсуждению возможного соглашения по урегулированию кризиса на Украине.

В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил мнение, что Трамп может устранить Зеленского с политической арены. По мнению парламентария, он сейчас используется как «триггерная фигура», а упоминаниями о нем республиканец оказывает давление на «кураторов» киевских властей.