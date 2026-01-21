Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 21:19

Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа

Нардеп Рады Дмитрук заявил, что Трамп может отправить Зеленского под суд

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
После речи главы Белого дома Дональда Трампа на форуме в Давосе нардеп Верховной рады Артем Дмитрук предположил, что американский лидер может устранить президента Украины Владимира Зеленского с политической арены. По мнению парламентария, он сейчас используется как «триггерная фигура», а упоминаниями о нем республиканец оказывает давление на «кураторов» киевских властей.

Дмитрук назвал выступление Трампа одним из самых честных и грандиозных, а также лишенных дипломатических условностей. Он добавил, что европейским лидерам, привыкшим к мягкой риторике, тяжело воспринимать такие прямые заявления.

Поэтому я думаю, что Зеленского все-таки может ждать крепкая рука Трампа и суд. Это может быть не так быстро, как нам бы хотелось, но, думаю, это неизбежно, — написал он.

Ранее Трамп заявил, что проведет встречу с Зеленским в среду, 21 января. Американский лидер вместе с тем отметил готовность украинского коллеги и президента России Владимира Путина к обсуждению возможного соглашения по урегулированию кризиса на Украине.

