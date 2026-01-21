Трамп раскрыл дату встречи с Зеленским Трамп заявил, что встретится с Зеленским 21 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в среду, 21 января. Американский лидер вместе с тем отметил готовность Зеленского и президента России Владимира Путина к обсуждению возможного соглашения по урегулированию кризиса на Украине.

Я встречусь с ним сегодня, — сказал Трамп.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что власти Киева преуменьшают прогресс, достигнутый за последние недели на переговорах по украинскому урегулированию. По его словам, в этом вопросе сторонам удалось достигнуть серьезных подвижек.

До этого Уиткофф сообщил, что встретится с Путиным в четверг, 22 января. В Москву также приедет зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Кроме того, спецпосланник из США назвал очень позитивными переговоры со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым на полях Всемирного экономического форума.

Глава МИД РФ Сергей Лавров до этого заявил, что все предыдущие встречи Путина с Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине. По его словам, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору».