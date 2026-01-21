Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 17:49

Трамп раскрыл дату встречи с Зеленским

Трамп заявил, что встретится с Зеленским 21 января

Владимир Зеленский, Дональд Трамп Владимир Зеленский, Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в среду, 21 января. Американский лидер вместе с тем отметил готовность Зеленского и президента России Владимира Путина к обсуждению возможного соглашения по урегулированию кризиса на Украине.

Я встречусь с ним сегодня, — сказал Трамп.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что власти Киева преуменьшают прогресс, достигнутый за последние недели на переговорах по украинскому урегулированию. По его словам, в этом вопросе сторонам удалось достигнуть серьезных подвижек.

До этого Уиткофф сообщил, что встретится с Путиным в четверг, 22 января. В Москву также приедет зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Кроме того, спецпосланник из США назвал очень позитивными переговоры со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым на полях Всемирного экономического форума.

Глава МИД РФ Сергей Лавров до этого заявил, что все предыдущие встречи Путина с Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине. По его словам, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору».

переговоры
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» вошел в топ-5 лучших работодателей страны по версии HeadHunter
«Зонтик исчез»: в Италии признали разворот Европы в сторону России
Путин потребовал ликвидировать последствия аварий в регионах
Путин назвал число вопросов, которые ему хотели задать россияне
В Германии одобрили заявление Мерца о России
Захарова отметила объективность международного трибунала по геноциду в ДНР
В Госдуме ответили, какие ограничительные меры могут ждать Telegram
Суд огласил решение в отношении убийцы из Электростали
«Как теперь смотреть сериал?»: в TikTok звезду «Сплетницы» превратили в мем
«Она затравлена»: подозреваемая в педофилии учительница попала в ПНД
«Кровавые людоеды»: в Госдуме вывели Зеленского на чистую воду
Стало известно, как ВСУ обращались с жителями Красноармейска
Мои банановые блины — отличный способ спасти переспелые фрукты
«Несет деструктив»: Бородин поставил под вопрос патриотизм Джигурды
Неаккуратное обращение мигранта с бензопилой привело к жуткой травме
Военэксперт объяснил отставание Запада в разработке гиперзвуковых ракет
Что делать с почерневшими бананами: рецепт восточного десерта
Появились кадры смывающего все с улиц на юге Италии циклона
Военэксперт объяснил, что мешает США создавать межконтинентальные ракеты
Украинские «Белые ангелы» начали похищать детей из ДНР
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.