Киев упрекнули в лукавстве касательно прогресса на переговорах по Украине Уиткофф: Киев преуменьшает прогресс на переговорах по украинскому конфликту

Власти Киева преуменьшают прогресс, достигнутый за последние недели на переговорах по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Bloomberg Television на форуме в Давосе. По его словам, в этом вопросе сторонам удалось достигнуть серьезных подвижек.

В последние шесть-семь недель после переговоров в Женеве мы добились большего прогресса, чем говорят украинцы. <...> Прогресс больше, чем за последние три-четыре года, — подчеркнул дипломат.

Ранее Уиткофф сообщил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 22 января. В Москву также приедет зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Кроме того, спецпосланник назвал очень позитивными переговоры со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым на полях Всемирного экономического форума.

До этого Дмитриев заявил, что переговоры российской стороны с американскими коллегами проходят в положительном и конструктивном русле, и все больше людей осознают правильность российской позиции. Он отметил, что в ходе встреч удалось достичь взаимопонимания по ряду ключевых вопросов.